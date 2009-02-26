Фотообои. Настенное искусство.

Фотообои. Что можно представить, если услышишь такое слово? У вас перед глазами возникают увеличенные репродукции “Трех медведей” и “Утра в сосновом бору”, хаотично расклеенные по периметру комнаты? Даже будучи в совсем юном возрасте, вы могли видеть подобные картины в своем собственном доме. В то время было так модно! А сегодня эти ассоциации вполне объяснимы и логичны. Но мода тем и хороша, что, возвращаясь, она всегда гармонично вписывается в современный мир.