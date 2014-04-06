Фундаментные бетонные блоки фбс – надежная основ

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10 лет назад
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Блоки фбс – это прежде всего изделия из железобетона с высокимкоэффициентом прочности. Их главное предназначение – выполнять функции несущей фундаментной

конструкции, в свою очередь передающей нагрузку от сооружения на искусственное либо

естественное основание. 

Блоки фбс.docx
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