Фундаментные бетонные блоки фбс – надежная основ

Блокифбс – это прежде всего изделия изжелезобетона с высоким коэффициентом прочности. Их главное предназначение – выполнять

функции несущей фундаментной конструкции, в свою очередь передающей нагрузку от

сооружения на искусственное либо естественное основание. Благодаря своим

технико-эксплуатационным характеристикам блоки фбс получили широкое применение

при строительстве сооружений в качестве стен для промзданий при установленном

шаге колонн 6 метров, стеновых конструкций для разных видов фундаментов. Чтобы

значительно повысить несущую способность, блоки укладывают на подушки ФЛ (ж/б), увеличивающие опорную площадь,либо на плиты из монолитного бетона. На ресурсе завода-изготовителя в разделе «блоки фбс цена» можно почерпнуть многополезной для строителя информации. Спецтехнология, применяемая припроизводстве, и методика усиления арматурой наделила фундаментные блоки фбс свойствами,

позволяющими сопротивляться огромным механическим нагрузкам. В соответствии с габаритами и несущейспособностью блоки фбс классифицируют по категориям, что выражается в

маркировке изделий, которая также свидетельствует о классе блоков, базовым

сырьем для которых служат морозостойкие тяжелые марки бетона с удельной

плотностью до 2,5 тысяч кг/ м3. Фундаментная конструкция изблоков фбс требует обязательного устройства качественной гидроизоляции –

особенно, если она смонтирована из армированных блоков, поскольку металлические

элементы должны быть защищены от влияния коррозии. Для этого в современном

строительстве принято использовать гиброфобизаторылибо битумные смеси. Если фундамент смонтирован бригадой профессионалов в

соответствии со всеми утвержденными нормами, блоки фбс послужат долгосрочной и надежной

опорой для любого сооружения, независимо от предназначения и способа

эксплуатации.