Фундаментные бетонные блоки фбс – надежная основ

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Блокифбс – это прежде всего изделия изжелезобетона с высоким коэффициентом прочности. Их главное предназначение – выполнять
функции несущей фундаментной конструкции, в свою очередь передающей нагрузку от
сооружения на искусственное либо естественное основание. Благодаря своим
технико-эксплуатационным характеристикам блоки фбс получили широкое применение
при строительстве сооружений в качестве стен для промзданий при установленном
шаге колонн 6 метров, стеновых конструкций для разных видов фундаментов. Чтобы
значительно повысить несущую способность, блоки укладывают на подушки ФЛ (ж/б), увеличивающие опорную площадь,либо на плиты из монолитного бетона. На ресурсе завода-изготовителя в разделе «блоки фбс цена» можно почерпнуть многополезной для строителя информации. Спецтехнология, применяемая припроизводстве, и методика усиления арматурой наделила фундаментные блоки фбс свойствами,
позволяющими сопротивляться огромным механическим нагрузкам. В соответствии с габаритами и несущейспособностью блоки фбс классифицируют по категориям, что выражается в
маркировке изделий, которая также свидетельствует о классе блоков, базовым
сырьем для которых служат морозостойкие тяжелые марки бетона с удельной
плотностью до 2,5 тысяч кг/ м3. Фундаментная конструкция изблоков фбс требует обязательного устройства качественной гидроизоляции –
особенно, если она смонтирована из армированных блоков, поскольку металлические
элементы должны быть защищены от влияния коррозии. Для этого в современном
строительстве принято использовать гиброфобизаторылибо битумные смеси. Если фундамент смонтирован бригадой профессионалов в
соответствии со всеми утвержденными нормами, блоки фбс послужат долгосрочной и надежной
опорой для любого сооружения, независимо от предназначения и способа
эксплуатации.