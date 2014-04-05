Футболка для рыбаков «Я рыбак»

http://tyumen-4042.metallrock.ru/

Что может бытькруче исполняемой в твоих наушниках композиции "Born To Be Wild" в тот момент, когдаспортивный байк илиспортивная машина преодолевает отметку скорости в 120 км/час под взглядамивосхищенных зрителей?

Наверное,соответствующий "прикид". Забавно то, что футболки рыбака с

лаконичной надписью "Рожден для рыбалки" - строгий шрифт по

однотонному полю (дизайнер Всея Руси Теа Лебедев одобряет: минимализм же) не только со стопроцентной честностью информирует окружающий мир о целомбукете качеств ее носителя, но и оказывает определенное рекламное воздействие,

одним своим видом вербуя потенциальных сторонников древней как мир мужской

затеи - посидеть с удочкойна "рыбном месте" и вытащить трехкилограммового судака, с таким подарочком можнозапросто заслужить дома гордое прозвище "кормилец", а в случае

выловленного язя еще и нечувствительно превзойти по объему и масштабу радостного вопля знаменитогопенсионера, в одночасье ставшего звездой Рунета и, впоследствии, местного

телевидения.