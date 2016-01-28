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Газовые плиты Greta Кухонная плита на любой кухнеиграет роль очага в современном мире. Соответственно и выбор такого важного
элемента тепла и уюта – событие, которое требует немалой ответственности.
Поэтому у нас трудятся настоящие профессионалы, отвечающие за качество наших
плит.Мы заботимся о Вашем времени иудобстве в приготовлении пищи, поэтому плиты оснащены легко чистящейся
стеклоэмалью, усиленной решеткой, выдерживающей до 120 кг, вместительным
хозяйственным отсеком, имеют электропотребление на 15 % меньше обычных плит, а
так же экономичны в расходе газа на 17%, благодаря горелке Cast future.Модельный ряд плит Greta способен удовлетворитьлюбой вкус и кошелек, и имеет в наличии, как самые простые модели, так и с
большим набором функций для самого взыскательного покупателя. Электророзжиг, газ-контроль,
таймер, подсветка, гриль – все, даже для самых придирчивых хозяек. Плиты
выпускаются в широкой цветовой гамме – для самых разных интерьеров. К примеру, популярная модель Greta GG 50 MM 23 (B)-00 (фото) имеет 4-хконфорочную рабочую поверхность, покрытую эмальюлегкой очистки, усиленную стальной решеткой, для одновременного нагрева посуды
разных размеров, откидную крышку ящика для хранения посуды, выпускается в трех
цветах, а комплектация модели Greta GG52 CG 43 (D) – 0A (фото)располагает чугунной решеткой, стильной стеклянной крышкой, электророзжигом с
помощью кнопки для вашего удобства, так же имеет функцию газ-контроль, для
предотвращения подачи газа в случае угасания пламени. Плиты имеют двойное
остекление откидной дверцы духовки, что позволяет существенно снизить
температуру наружной поверхности. А такая модель, как Greta GG 50 MN 13 (W)-00 (фото) имеет возможность работы от газового баллона, что даетвозможность использования при отсутствии газопровода. Плиты выпускаются с
регулируемыми ножками, что позволяет устанавливать прибор на высоту
разделочного стола.У нас вы можете выбрать не толькогазовые плиты, но и варочные панели, настольные плиты, а так же электрические и
комбинированные, что позволяет оснастить любую кухню, как в частном доме, так и
в городской квартире. Купить плиту можно в любом городе России, Казахстана,
Украины, а так же в большинстве интернет - магазинов.Все это несомненно сэкономит вамсилы в ежедневной работе на кухне. С нами вам будет не только комфортно, но и
безопасно. Мы постарались воплотить все самое лучшее, что может вместить в себя
кухонная плита. Вам остается только выбирать и наслаждаться.Приготовление пищи больше не втягость. Greta.Готовить с любовью.