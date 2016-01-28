Газовые плиты Greta Кухонная плита на любой кухнеиграет роль очага в современном мире. Соответственно и выбор такого важного

элемента тепла и уюта – событие, которое требует немалой ответственности.

Поэтому у нас трудятся настоящие профессионалы, отвечающие за качество наших

плит.Мы заботимся о Вашем времени иудобстве в приготовлении пищи, поэтому плиты оснащены легко чистящейся

стеклоэмалью, усиленной решеткой, выдерживающей до 120 кг, вместительным

хозяйственным отсеком, имеют электропотребление на 15 % меньше обычных плит, а

так же экономичны в расходе газа на 17%, благодаря горелке Cast future.Модельный ряд плит Greta способен удовлетворитьлюбой вкус и кошелек, и имеет в наличии, как самые простые модели, так и с

большим набором функций для самого взыскательного покупателя. Электророзжиг, газ-контроль,

таймер, подсветка, гриль – все, даже для самых придирчивых хозяек. Плиты

выпускаются в широкой цветовой гамме – для самых разных интерьеров. К примеру, популярная модель Greta GG 50 MM 23 (B)-00 (фото) имеет 4-хконфорочную рабочую поверхность, покрытую эмальюлегкой очистки, усиленную стальной решеткой, для одновременного нагрева посуды

разных размеров, откидную крышку ящика для хранения посуды, выпускается в трех

цветах, а комплектация модели Greta GG52 CG 43 (D) – 0A (фото)располагает чугунной решеткой, стильной стеклянной крышкой, электророзжигом с

помощью кнопки для вашего удобства, так же имеет функцию газ-контроль, для

предотвращения подачи газа в случае угасания пламени. Плиты имеют двойное

остекление откидной дверцы духовки, что позволяет существенно снизить

температуру наружной поверхности. А такая модель, как Greta GG 50 MN 13 (W)-00 (фото) имеет возможность работы от газового баллона, что даетвозможность использования при отсутствии газопровода. Плиты выпускаются с

регулируемыми ножками, что позволяет устанавливать прибор на высоту

разделочного стола.У нас вы можете выбрать не толькогазовые плиты, но и варочные панели, настольные плиты, а так же электрические и

комбинированные, что позволяет оснастить любую кухню, как в частном доме, так и

в городской квартире. Купить плиту можно в любом городе России, Казахстана,

Украины, а так же в большинстве интернет - магазинов.Все это несомненно сэкономит вамсилы в ежедневной работе на кухне. С нами вам будет не только комфортно, но и

безопасно. Мы постарались воплотить все самое лучшее, что может вместить в себя

кухонная плита. Вам остается только выбирать и наслаждаться.Приготовление пищи больше не втягость. Greta.Готовить с любовью.