http://open-house.com.ua/catalogue/category/lenta

Гибкие светодиодные ленты, называемые также светодиодными полосами или светодиодными линейками, широко применимы и в настоящее время занимают значительную нишу среди материалов подсветки и освещения. Универсальность материала светодиодных лент делает их использование возможным практически везде, где необходим свет.

При этом наиболее популярными направлениями являются: световой дизайн интерьеров (подсветка потолков, ниш и арок, напольная подсветка), световой дизайн вне помещений (по контурам зданий, подсветка бассейнов и фонтанов), наружная реклама (создание цветовых рисунков, освещение рекламных конструкций), автомобильный тюнинг (подсветка днища автомобиля, багажника и салона).