Гид по оргазму

Копирайтинг
Добавлена
15 лет назад
285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оргазм – замечателен, но не гарантирован. По статистике регулярно его испытывают лишь 29 процентов женщин.

Эта статья – гид по оргазму, его видам и разновидностям, а так же приводящим к ним действиям. Надеюсь это поможет разобраться в теории и на практике добиться результатов.

Гид по оргазму.doc
33 КБ