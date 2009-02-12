Оргазм – замечателен, но не гарантирован. По статистике регулярно его испытывают лишь 29 процентов женщин.

Эта статья – гид по оргазму, его видам и разновидностям, а так же приводящим к ним действиям. Надеюсь это поможет разобраться в теории и на практике добиться результатов.