Гид по оргазму
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15 лет назад
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Оргазм – замечателен, но не гарантирован. По статистике регулярно его испытывают лишь 29 процентов женщин.
Эта статья – гид по оргазму, его видам и разновидностям, а так же приводящим к ним действиям. Надеюсь это поможет разобраться в теории и на практике добиться результатов.
Гид по оргазму.doc
33 КБ