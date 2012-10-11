http://poplinux.ru/node/600

GIMP vs Photoshop - 15 лет противостояния

11/10/2012 - 11:56

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Вполне вероятно, что вы знакомы с таким монстром в области обработки графики - растровой графики, как Фотошоп, детищем компании Adobe которая долго и упорно подбирается к абсолютному монополизму на Windows-платформе. Они подмяли под себя мало-мальски профессиональную обработку всех форматов вида TIFF, JPG, RAW (которым грешат практически все приличные фотокамеры) и контролируют практически всю флэш-анимацию в секторе веба, попросту купив на корню компанию Macromedia. По иронии судьбы, основа флэш-анимации построена на векторах и кривых Безье - так же, как и Corel.

Но компанию Адоб это не смущает. В сочетании с заоблачными ценами на пакет программ, из которых состоит Photoshop CS, пользователям всего цивилизованного мира, желающим обрабатывать графические изображения и обычные цифровые фотки (а где вы найдете сейчас пленочный фотоаппарат?) приходится раскошеливаться на четырехзначные суммы в свободно конвертируемой валюте.