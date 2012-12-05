Для начала хотелось бы дать общее понятие о гипотериозе. Это одно из опаснейших заболеваний для человека. Оно возникает из-за ряда различных причин, которые мы рассмотрим ниже. При гипотиреозе снижается функция щитовидной железы, и вследствие этого может возникнуть недостаток гормонов щитовидной железы, что, безусловно, повлияет на ее работу, а также на работу всех внутренних органов.

У детей, больных гипотиреозом, могут быть такие симптомы:

- плохой и аппетит,или отказ пищи;

- отставание в физическом и умственном развитии;

- шелушение кожных покровов;

- возможная отечность;

- тусклые, ломкие волосы;

- сонливость и вечная усталость.

Гипотиреоз у детей может быть врожденным. В этом случае заболевание можно диагностировать еще во время беременности. Поводом для определения гипотиреоза может быть большой вес плода, более 4 килограммов, нарушение функционирования нервной системы, желтуха новорожденных, а также гидроцефалия (неправильное развитие черепа). Сразу после рождения ребенок постоянно спит, плачет и мало двигается. Нужно срочно обращаться к врачу.

Гипотиреоз может быть и приобретенным. Причем начать проявляться он может в любом возрасте. Это очень опасное заболевание, и дети его переносят намного сложнее, чем взрослые. Поэтому очень важно вовремя определить гипотиреоз. Причиной возникновения данного заболевания могут быть механическое воздействие и повреждение щитовидной железы, а также оперативное вмешательство, и даже недостаток употребления йода. При малейшем проявлении симптоматики нужно обязательно сдать анализы на гормоны.

Как же можно вылечить гипотиреоз? Медикаментозно, путём замещения одних гормонов другими. то есть гормональными лекарствами. О них даст более подробное разъяснение врач-эндокринолог.

Возможно и лечение гипотиреоза народными средствами, что более безопасно для здоровья. Для этого обязательно нужно подобрать подходящую диету. Нужно как можно меньше употреблять углеводов, жиров, мучных продуктов и сладкого. И, наоборот, увеличить количество свежих овощей и фруктов.

Для лечения гипотиреоза полезны продукты, содержащие большое количество йода. Это морская капуста, соки - картофельный, морковный или свекольный. Их можно употреблять отдельно, но лучше смешать. Также хорошо помогает настойка из крапивы и женьшеня.

Будьте здоровы!