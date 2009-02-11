Глубокий рерайт статьи о недвижимости
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15 лет назад
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Лучший выбор недвижимости за рубежом - Черногория и Кипр
Не секрет, что финансовый кризис сильно подкосил рынки недвижимости многих стран. Однако есть на карте мира уголки стабильного спроса и неувядающего интереса со стороны покупателей. Это, прежде всего, Кипр и Черногория. Эксперты предсказывают, что никакие потрясения на финансовых рынках не смогут отпугнуть инвесторов от вложений в рынок недвижимости этих стран. В чем же здесь секрет успеха?