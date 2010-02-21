Год железного тигра – год благодеяний

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14 лет назад
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В дугане Иркутска на протяжении суток будут идти хуралы. Торжественные молебны завершатся в 6 утра местного времени, и настоятель храма поздравит прихожан с Новым годом – годом Железного Тигра.

Год железного тигра – год благодеяний.doc
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