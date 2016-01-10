В современном мире развитые успешные организации и компании все чаще

устанавливают системы видеонаблюдения на своей охраняемой территории,

ведь не всегда предупреждения, решетки и охранник способны на 100%

предотвратить правонарушение. Аналоговое видеонаблюдение в HD качестве

позволяет не только проконтролировать ситуацию и своевременно

среагировать на нее, но и зафиксировать все действия на видеозапись в

хорошем разрешении и детализации.

Отличия аналоговые камер видеонаблюдения от цифровых ... продолжение тут: http://nadzor.ua/ahd-kamery