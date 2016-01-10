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В современном мире развитые успешные организации и компании все чаще
устанавливают системы видеонаблюдения на своей охраняемой территории,
ведь не всегда предупреждения, решетки и охранник способны на 100%
предотвратить правонарушение. Аналоговое видеонаблюдение в HD качестве
позволяет не только проконтролировать ситуацию и своевременно
среагировать на нее, но и зафиксировать все действия на видеозапись в
хорошем разрешении и детализации.
Отличия аналоговые камер видеонаблюдения от цифровых ... продолжение тут: http://nadzor.ua/ahd-kamery
AHD камеры.doc
18 КБ