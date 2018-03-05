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Многие незнают, что такое угарный газ (СО) или думают, что не сталкиваются с ним в
повседневной жизни. В действительности вокруг нас много источников угарного
газа: камины, печи, котлы, автомобиль в гараже.
Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать, и он за короткое время
способен убить человека.
Детектор угарного газа Honeywell определяет уровень концентрации CO в воздухе,
и в случае превышения допустимой нормы предупредит об опасности громким
сигналом.
HONEYWELL XC70.docx
16 КБ