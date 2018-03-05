Honeywell XC70

Многие незнают, что такое угарный газ (СО) или думают, что не сталкиваются с ним в

повседневной жизни. В действительности вокруг нас много источников угарного

газа: камины, печи, котлы, автомобиль в гараже.

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать, и он за короткое время

способен убить человека.

Детектор угарного газа Honeywell определяет уровень концентрации CO в воздухе,

и в случае превышения допустимой нормы предупредит об опасности громким

сигналом.