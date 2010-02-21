HR-брэндинг
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14 лет назад
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Что служит причиной тому, что в одних компаниях сотрудники работают годами, всецело направляют свою работоспособность на благо «общего дела» и гордятся тем, что сопричастны жизни корпорации, а другие организации никак не остановят текучку кадров и месяцами не могут закрыть вновь и вновь открывающиеся вакансии?
HR-брэндинг.doc
34 КБ