HR-брэндинг

http://rabotamarket.livejournal.com/

Что служит причиной тому, что в одних компаниях сотрудники работают годами, всецело направляют свою работоспособность на благо «общего дела» и гордятся тем, что сопричастны жизни корпорации, а другие организации никак не остановят текучку кадров и месяцами не могут закрыть вновь и вновь открывающиеся вакансии?