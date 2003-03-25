Hyundai Palisade — тест-драйв

На мировом рынке корейский внедорожник Hyundai Palisade не является чем-то новым — премьера автомобиля состоялась в Лос-анджелесе в конце осени 2018 года. В России Palisade зарекомендовал себя как надёжный полноразмерный кроссовер. Однако во время езды удалось обнаружить несколько недостатков.

После премьеры Hyundai Palisade, стало ясно, что он не будет похож на предыдущие модели. Автомобиль, на первый взгляд, казался футуристическим и даже отталкивающим, но по данным опроса, большинству автомобилистам дизайн пришёлся по душе.

В серийной версии Hyundai Palisade изменился лишь в некоторых деталях. Невзирая на то, что внедорожник построен на общей платформе с Santa Fe, он ни капли ни похож, как внешне, так и внутренне.

Над передней частью дизайнеры постарались, и установили светодиодную оптику, поделив её на несколько уровней. Верхняя часть оптики объединила в себе LED-ходовые огни и меняющиеся указатели поворотов. Чтобы придать кроссоверу злой вид, дизайнерам пришлось сделать фары узкими и вытянутыми.

По сторонам переднего бампера установлена дополнительная оптика, выполняющая основную роль. В ней отлично видны три линзы с LED-ходовыми огнями. Линзы, помимо дальнего и ближнего света, отлично освещают дорогу во время тумана.

Отдельно заслуживает внимания передняя решетка радиатора Hyundai Palisade, растянутая почти на всю высоту передка кроссовера. Для каждой из комплекции решётка может быть чёрной или серебристой.

Передний бампер Palisade по своему уникальный, состоящий из нескольких деталей. Первые две - это боковые части, где расположена дополнительная оптика. В нижней части - это V-образная вставка с дополнительной решеткой радиатора.

Боковая часть Hyundai Palisade имеет особый характер, который придают ей массивные арки колёс, точная линия передних стоек и задних стопов.

Последней боковой деталью Palisade будут колёса — 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 245/60, как дополнение можно установить диски на 20 дюймов. В подобной сборке новый Hyundai выглядит угрожающе и роскошно.

Сзади Hyundai Palisade имеет выпуклые LED-стопы, массивную крышку багажника и стильный бампер. На крышке красуется надпись модели, эмблема и небольшое углубление под номерной знак.

Как и внешне, так и внутренне Hyundai Palisade уникальный, и ни на что не похож. В салоне могут уместиться 8 пассажиров. Управлять системой комфорта и безопасности можно с центрального дисплея.

Передняя панель внедорожника похожа чем-то на "Мерседесовскую". В центральной части расположился 10,25-дюймовый сенсорный дисплей и индикатор подушек безопасности. Чуть ниже консоли находятся воздуховоды и кнопка Start/Stop двигателя.

Hyundai Palisade управляется при помощи трёх кнопок передач. Салон кроссовера не предназначен для курения, а это значит, что пепельницу придётся докупать.

Сиденья весьма комфортные, на передних установлена высокая спинка и массивная боковая поддержка, как и во многих моделях, сиденья оснащены системой подогрева и охлаждения, как дополнение можно добавить функцию массажа.

Приборная панель Hyundai Palisade состоит из спидометра и тахометра, а также из небольшого цветного дисплея бортового компьютера.

В общем, интерьер Hyundai Palisade оставляет положительные впечатления, дизайнеры сделали его уникальным, взяв из предыдущих моделей совсем немного деталей.

Кроссовер Hyundai Palisade имеет два двигателя: дизельный и бензиновый. Атмосферный двигатель V6, объемом 3,8 литра и мощностью 295 л.с.предлагается в тандеме с 8-ступенчатой АКП.

Вторым вариантом стал 4-цилиндровый дизельный двигатель, объемом 2,2 литра и мощностью 200 л.с. Вместе с двигателем идёт 8-ступенчатая АКП

Дизельный двигатель идеально подходит для городского трафика и езды между городами, несмотря на его небольшую мощность. Так же, за счёт грамотных настроек Palisade поражает эффективностью подвески — автомобилю наплевать не дефекты покрытия, он будет плыть, словно по морю.

Единственное, где звукоизоляция хромает, так это колёсные арки, из-за которых каша из подающего снега барабанит по пластиковым элементам.

Стоит Hyundai Palisade в России 4 359 000 рублей.