IBM Cognos

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10 лет назад
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Принимаярешение об эффективной организации бизнеса, возникает необходимость совершенствования

управленческих инструментов. Для согласования работы функциональных

подразделений организации и рационального использования разрозненной

информации, требуется высокоэффективное программное обеспечение, позволяющее

работать с базами данных на всех этапах реализации бизнес процессов.

IBM Cognos.docx
16 КБ