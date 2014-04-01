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Принимаярешение об эффективной организации бизнеса, возникает необходимость совершенствования
управленческих инструментов. Для согласования работы функциональных
подразделений организации и рационального использования разрозненной
информации, требуется высокоэффективное программное обеспечение, позволяющее
работать с базами данных на всех этапах реализации бизнес процессов.
IBM Cognos.docx
16 КБ