IBM Cognos

Принимаярешение об эффективной организации бизнеса, возникает необходимость совершенствования

управленческих инструментов. Для согласования работы функциональных

подразделений организации и рационального использования разрозненной

информации, требуется высокоэффективное программное обеспечение, позволяющее

работать с базами данных на всех этапах реализации бизнес процессов.