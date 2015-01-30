Игра Majesty для Android. Часть 2. Идея игры.

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9 лет назад
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www.rikgame.ru/newsgame/5699-majesty.html

Качественное и креативное описание игры Majesty для Android. Часть 2. Идея игры Majesty.  Даны отсылки к массе популярных игр и игровых жанров: игра Thief, игра Dungeon Keeper, игра Warcraft: Human and Orcs, игра Warcraft II, игра Warcraft III, игра Аллоды

2_Игра Majesty для Android. Часть 2. Идея игры.doc
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