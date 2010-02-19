Игра - мир Вашей реальности!.

Текст был написан для сайта, повестующем об online RPG игре. Текст написан в вольной форме. Основная цель, которая стояла при написании текста - чтоб читатель мог получить представление об игре и, кроме того, чтоб сам обзор игры был понятен разным пользователям - как взрослым людям, так и подросткам.