Игра - мир Вашей реальности!.
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Добавлена140 просмотров
14 лет назад
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Текст был написан для сайта, повестующем об online RPG игре. Текст написан в вольной форме. Основная цель, которая стояла при написании текста - чтоб читатель мог получить представление об игре и, кроме того, чтоб сам обзор игры был понятен разным пользователям - как взрослым людям, так и подросткам.