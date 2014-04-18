Информационная статья

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В статье рассмотрены способы профилактики и последствия укусов пиявок. Особое внимание уделено методам первой помощи, которые можно оказать при укусах подобного рода.
Текст входит в цикл статей, посвященных укусам насекомых, змей, хищников и прочих представителей земной фауны.
Пиявка.doc
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