Информационная статья

В статье рассмотрены способы профилактики и последствия укусов пиявок. Особое внимание уделено методам первой помощи, которые можно оказать при укусах подобного рода.

Текст входит в цикл статей, посвященных укусам насекомых, змей, хищников и прочих представителей земной фауны.