ИННОВАЦИОННЫЕ НОВИНКИ СМАРТФОНОВ 2015

Информационные технологии развиваются не по дням, а по часам. Каждый деньвыходят все новые инновационные продукты. 2014 год ознаменовался появлением

флагманов с процессорами на четыре ядра, изогнутыми дисплеями, увеличенным

количеством мегапикселей в камерах и другими новейшими особенностями мобильной

техники. Также увеличилось количество бюджетных телефонов.

Согласно прогнозам специалистов, 2015 год будет не менее продуктивным.Давайте посмотрим, чем порадуют нас разработчики мировых компаний в этом году.

Sumsung Galaxy S6 станет началом новейшей линейки Galaxy. Кроме 5,5-дюймового экрана с разрешением 2560х1440, 64-битного процессора Exynos7420 и увеличенного объема оперативной памяти (3 гб), компания обещает удивить и другими новинками. Еще не известно, какая будет камера на устройстве (16 или 20 мп), но разработчики обещают представить камерофон с новейшим дизайном и в металлическом корпусе. Точное название новинки еще никто не знает, известно лишь ее кодовое наименование: Zero.

Sony Xperia Z4 будет представлен в начале января на выставке CES 2015,которая будет происходить в Лас-Вегасе. Разработчики обещают 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440, восьмиядерный процессор Snapdragon 810 (2,5 ГГц), основную камеру 20,7 мп с точечной фокусировкой, 4 гб ОЗУ, и другие сюрпризы.

AsusZenfone пока окутан тайной. По слухам, этот смартфон обладает двойнойкамерой и представляет собой новейшее поколение гаджетов 2015 года.

Xiaomi Mi 5 собирается выходить на мировой рынок, покидая родные границы Азии. Компания представит общественности аппарат с 5,5 -дюймовым загнутым экраном с отличным разрешением (2560х1440) и современным процессором Snapdragon 805. Особым достоинством этой модели станет ее небольшая стоимость.

HTC One – еще один смартфон, название которого пока держитсявтайне. Новинка под кодовым названием M9 будет анонсирована весной 2015 года в алюминиевом корпусе, с четырех-мегапиксельной камерой, великолепным дизайном и исправлением ошибок предшествующих моделей.

Moto X (2015 edition) обещает стать еще одной сенсацией в этом году. Когда компанию выкупила Lenovo, всем стало ясно, что следующие модели будут принципиально отличаться от продуктов Google.

Motorola Project Apa должна стать самым оригинальным смартфоном из всех.Пользователи получат возможность самим собрать свой идеальный телефон. Изначально смартфон будет иметь только аккумулятор и Wi-Fi. Все остальные модули можно подобрать самостоятельно, с учетом своих потребностей. Даже сам экран получится подобрать по личному вкусу. Самое невероятное то, что смена модулей сможет происходить без необходимости выключения смартфона.

2015 станет настоящим годом инноваций. Самые интересные новинки, компанииобещают представить уже зимой. Главным сюрпризом этого года должна стать

доступная цена за самые передовые модели.