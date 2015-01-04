ИННОВАЦИОННЫЕ НОВИНКИ СМАРТФОНОВ 2015

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Информационные технологии развиваются не по дням, а по часам. Каждый деньвыходят все новые инновационные продукты. 2014 год ознаменовался появлением
флагманов с процессорами на четыре ядра, изогнутыми дисплеями, увеличенным
количеством мегапикселей в камерах и другими новейшими особенностями мобильной
техники. Также увеличилось количество бюджетных телефонов.
Согласно прогнозам специалистов, 2015 год будет не менее продуктивным.Давайте посмотрим, чем порадуют нас разработчики мировых компаний в этом году.
- Sumsung Galaxy S6 станет началом новейшей линейки Galaxy. Кроме 5,5-дюймового экрана с разрешением 2560х1440, 64-битного процессора Exynos7420 и увеличенного объема оперативной памяти (3 гб), компания обещает удивить и другими новинками. Еще не известно, какая будет камера на устройстве (16 или 20 мп), но разработчики обещают представить камерофон с новейшим дизайном и в металлическом корпусе. Точное название новинки еще никто не знает, известно лишь ее кодовое наименование: Zero.
- Sony Xperia Z4 будет представлен в начале января на выставке CES 2015,которая будет происходить в Лас-Вегасе. Разработчики обещают 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440, восьмиядерный процессор Snapdragon 810 (2,5 ГГц), основную камеру 20,7 мп с точечной фокусировкой, 4 гб ОЗУ, и другие сюрпризы.
- AsusZenfone пока окутан тайной. По слухам, этот смартфон обладает двойнойкамерой и представляет собой новейшее поколение гаджетов 2015 года.
- Xiaomi Mi 5 собирается выходить на мировой рынок, покидая родные границы Азии. Компания представит общественности аппарат с 5,5 -дюймовым загнутым экраном с отличным разрешением (2560х1440) и современным процессором Snapdragon 805. Особым достоинством этой модели станет ее небольшая стоимость.
- HTC One – еще один смартфон, название которого пока держитсявтайне. Новинка под кодовым названием M9 будет анонсирована весной 2015 года в алюминиевом корпусе, с четырех-мегапиксельной камерой, великолепным дизайном и исправлением ошибок предшествующих моделей.
- Moto X (2015 edition) обещает стать еще одной сенсацией в этом году. Когда компанию выкупила Lenovo, всем стало ясно, что следующие модели будут принципиально отличаться от продуктов Google.
- Motorola Project Apa должна стать самым оригинальным смартфоном из всех.Пользователи получат возможность самим собрать свой идеальный телефон. Изначально смартфон будет иметь только аккумулятор и Wi-Fi. Все остальные модули можно подобрать самостоятельно, с учетом своих потребностей. Даже сам экран получится подобрать по личному вкусу. Самое невероятное то, что смена модулей сможет происходить без необходимости выключения смартфона.
доступная цена за самые передовые модели.