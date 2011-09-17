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http://drevmag.ru/2011-09-17-15-37-48/1117-interer-na-rozhdestvo-i-novyiy-god.html
Интерьер на Рождество и Новый Год
Новогоднее настроение создается с помощью многих атрибутовэтого праздника - праздничной ёлки, шампанского, подарков, фейерверка. Но в
целом праздничную атмосферу создает в первую очередь оформление помещения, в
котором Вы будете отмечать этот замечательный праздник.
Обстановка в помещения, в котором Вы обираетесь праздноватьнаступающий Новый год ни в коем случае не должна быть обыденной, ведь от
обстановки во многом зависит ощущение праздника и то, насколько он удастся. Как
же сделать так, чтобы в помещении царила атмосфера праздника? Оформить залу или комнату в лучших новогодних традициях помогут следующие несложные советы.