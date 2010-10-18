Интернет-брендинг – миф или панацея?

С каждым днем прогресс информационных технологий все интенсивнее оказывает влияние на самые разнообразные сферы нашей жизни. Безусловно, возможности всемирной сети Интернет не могли оставить без внимания и специалисты в сфере маркетинга, и, не смотря на то, что в постсоветских странах само понятие маркетинга довольно ново, рыночные отношения и все, что с ними связано, не терпят дилетантства и требуют профессионального подхода. Маркетинг как категория, позволяющая изучать рыночные процессы и непосредственно влиять на рыночные отношения, обладает соответствующим специфическим инструментарием, одним из таких инструментов является бренд. .....