Интернет-маркетинг – современные стратегии

С незапамятных времен одни люди были заинтересованы выгоднее обменять или продать свои продукты и услуги, а другие приобрести те из них, которые в большей степени соответствовали бы их нуждам. Впоследствии работу по выявлению и удовлетворению нужд, а также потребностей посредством обмена стали называть маркетингом. Для сообщества постсоветских стран маркетинг - достаточно новое понятие, неразрывно связанное с рыночными отношениями. С развитием современных коммуникативных технологий совершенствуются и инструменты рынка, так в нашей жизни появляется новое понятие: интернет-маркетинг. ...