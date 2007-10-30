Если Вы – уже состоявшийся, уверенно стоящий на ногах, успешный бизнесмен, совершенно не имеющий сил и времени заниматься торгами на валютном рынке Forex, но желающий принять в этом участие, вы можете выступить в качестве инвестора.

Инвестор – это человек-вкладчик денежных средств с последующим получением прибыли в результате непосредственного участия его финансовых активов в торгах. Простыми словами, что делает инвестор, он отдает свои ”кровные” и ждет, когда на них “накапает” прибыль. Как в банке. Но вот только там денежки лежат, а на Forex – работают, преумножая Ваш капитал не на 8 – 16%, а на 100 – 300% и более. Причем риск – минимальный, так как Вас не подстерегает крах. Ведь когда одна валюта падает, то вторая в любом случае растет. Тем более, что некоторые дилинговые компании предоставляют услугу хеджирования (страхования) риска в случае резкого изменения мировых цен на валютном рынке...............