Изнасилование. Права и реальность
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15 лет назад
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Никто не застрахован, и невозможно уберечь себя от всего, что может случиться, и от кирпича на голову, и от насильника. Возможно, маленькие советы помогут вам разобраться в мыслях, и сориентироваться в трудную минуту.