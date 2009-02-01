Изнасилование. Права и реальность

http://www.ladyboss.com.ua/law/iznasil/

Никто не застрахован, и невозможно уберечь себя от всего, что может случиться, и от кирпича на голову, и от насильника. Возможно, маленькие советы помогут вам разобраться в мыслях, и сориентироваться в трудную минуту.