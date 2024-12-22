Описание кабеля ВВГнг(A)-ХЛ 1х630

1. Общая информация

Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 1х630 – это высококлассное решение для передачи и распределения электрической энергии в стационарных системах. Данный кабель специально спроектирован для эксплуатации в условиях экстремально низких температур, что позволяет ему стабильно функционировать при морозах до -60°C. Конструкция кабеля обеспечивает его устойчивость к внешним воздействиям, делая его отличным выбором для использования в различных промышленных и гражданских проектах.

2. Конструкция изделия

Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 1х630 состоит из следующих основных компонентов:

и т.д.

https://docs.google.com/document/d/1I594tpq9aFf-1ui6F4y0i89eUd_8LZFe/edit