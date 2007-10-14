Как избавиться от тоски, или Руководство по...

А за окном который день идет дождь. Холодный, противный, мокрый, в конце концов! Выползать куда-то дальше входной двери совершенно не хочется, а на месте не сидится. И книжку почитала, и кино посмотрела, и обед приготовила, и даже посуду помыла. Только вот ничего не помогает. Тоска смертная. В голове дятлом стучит вопрос: как жить дальше?

Идея пришла совершенно неожиданно, и я тут же приступила к ее осуществлению. Только потом, вспомнив умные статьи из психологических книжек, я поняла, что именно этим тетеньки и дяденьки в очках и советуют заниматься, когда от тоски хочется выть на луну. Итак, я стала двигать Шкаф...