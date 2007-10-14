Как научиться печь тонкие блины

Блины с икрой – традиционное блюдо русской кухни. И хотя икра из-за своей дороговизны сейчас доступна далеко не всем, сами блинчики время от времени появляются на столе в каждом доме.

Начинки могут быть совершенно разными, и хозяйка вольна выбрать сама, что положить внутрь: мясо, рыбу, творог, фрукты или любые сочетания, будь то рис с яйцом или вареная сгущенка с орешками.

Сложности обычно возникают, когда эту самую начинку в готовый блинчик никак не запихнуть: то вылезет из крохотной дырочки, то сам блин развалится, а то и не захочет застыть в форме аккуратного конвертика или трубочки...