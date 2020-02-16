Как одеваться стильно и недорого: 5 советов

Если треть бюджета уходит на одежду, вы наверняка задаётесь вопросом: как сэкономить и при этом находить качественные вещи? Проблема в том, что бутики и масс-маркеты с бешеными ценниками есть на каждом шагу, а магазины с дешёвой одеждой нужно потрудиться поискать. Так же есть большой шанс попасться на подделки или брак. В статье вы узнаете, как сэкономить деньги, не потеряв стиль.

Секонд-хенды

Секонды — это склад для шопоголиков. Если вы и слышали о таких магазинах, то наверняка побаивались туда заходить. Название сомнительное, как и тот факт, что до вас эти вещи уже кто-то носил, но не спешите ставить крест.

Все эти вещи проделывают долгий путь из европейских бутиков, как правило, из Англии и Германии. Нераспроданные коллекции собираются в кучу и разлетаются по секондам разных стран. При принятии одежды, она проходит обработку бромидом и сутки лежит в газовой камере, поэтому о микробах нет и речи. Далее вещи проходят осмотр профессиональными оценщиками, которые с лёгкостью отделяют брендовую вещь от подделки.

Самый ажиотаж приходится на дни скидок 80% и 90%. Люди разбирают брендовые вещи по цене булки хлеба. Вы всё ещё сомневаетесь, что в секондах одно ненужное старье? Нет? Тогда бегом по магазинам!

Алиэкспресс

Здесь найдёте абсолютно всё: от нижнего белья до пуховиков, и по очень приятной стоимости. Многие шоурумы этим и пользуются: закупают оптом дешевые вещи и продают их по накрученным в два, а то и три раза, ценам. Мифы о недолговечности и качественности китайских вещей давно развеяны. Китайцы берегут репутацию, и многие продавцы предлагают хорошие изделия из натуральных материалов.

Чтобы обезопасить свой кошелёк от мошенничества, просто заходите на алиэкспресс и наслаждайтесь покупками. Главное смотреть отзывы, чтобы ожидания сходились с реальностью.

Сочетания базовых вещей

В гардеробе у каждого человека обязательно должны быть базовые вещи. Это универсальная по цвету и фасону одежда, которую можно комбинировать с чем угодно. Как правило, базовый гардероб включает в себя однотонные рубашки, блузы, водолазки, чёрные юбки и брюки, джинсы, свитера, платья, и всё это в нейтральных, не пёстрых тонах.

Такие вещи, не блещущие индивидуальностью, продаются дешево даже в масс-маркетах, главное хорошенько поискать и не кидаться на первую попавшуюся рубашку за 2990.

Скидки и акции в магазинах

Такие магазины как Asos, Lamoda, H&M, Zara постоянно радуют покупателей скидками. Присматривайтесь к концу сезона. Обычно на старые коллекции снижают ценник в два раза. Особенно выгодны скидки на коллекции осень-зима, ведь лето у нас короткое, а холодных дней предостаточно. Также обязательно спрашивайте у продавцов-консультантов о действующих акциях, такая информация позволит экономить до 20%.

Бабушкин и мамин гардероб

В моде всегда была и будет одежда из 70-х и 90-х. Посмотрите детские фотографии, где вы вместе с мамой и бабушкой, спросите их, а как же тогда одевались? Однозначно скажут: модно. Вооружитесь терпением и отправляйтесь на поиски старинного хлама: на дачу, чердаки, комоды и балконы. Уверяю, вы точно что-нибудь найдёте. Старое, но сохранившее первозданный вид бабушкино платье из молодости, мамины джинсы с завышенной талией, рубашки и костюмы. Всё это наши родители бережно хранят.

Не бойтесь выделиться из толпы странной или мешковатой одеждой, берите только то, что нравится, а не то, что в тренде только здесь и сейчас. Выражайте себя через одежду: старую или новую, не важно, ведь стиль — вещь субъективная.