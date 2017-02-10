Как окружение влияет на человека!

Как окружение влияет на личностьСуществует две теории о том, что влияет на личностьчеловека. Одни считают, что человек рождается с присущими только ему талантом и

чертами характера, другие, что личность формируется его окружением. Народная

мудрость гласит: «С пчелкой водиться - в медку находиться, с жуком связаться -

в навозе оказаться». Это лишний раз доказывает, что окружение, в котором живет

человек, очень сильно влияет на то, каким он станет в будущем.Первым окружением человека будет его семья. Ласковаяулыбка мамы, сильные руки отца, доброе сердце бабушки – все это развивает

положительные качества человека. Закладывает в нем такие черты характера, которые

помогают ему идти по жизни с высокоподнятой головой, найти в ней свое место. Следующим этапом будет школа, друзья. В подростковомвозрасте, психика ребенка очень сильно подвержена различным влияниям, поэтому в

этот период жизни многое зависит от его окружения. До этого возраста ребенок

лишь подражал взрослым, но сейчас он хочет выделиться, хочет, чтобы его считали

личностью, поэтому многие попадают в неформальные организации, пытаясь себя

найти. В молодые годы формируются основные качества личности человека.И вот уже взрослый, сформировавшийся как личность,человек вступает в «борьбу за место под солнцем». Семья, дети, работа, окружение

– все это продолжает влиять на его характер, успехи или неудачи в жизни. Теперь

только от самого человека будет зависеть его будущее и хватит ли ему моральных

и физических сил что-то достичь в своей жизни. В любом в обществе человек,

который добился успеха, подвергается критики, зависти, обвинений и придирок. Нужно учиться управлять своими эмоциями,противостоять жизненным невзгодам, тщательно подбирать свое окружение, отбирая лучшее. Жизнь не так проста, как кажется. Надо иметь

мужество, чтобы смеяться над своими ошибками. Это удел сильных людей. А если

человек духовно слаб, у него один выход - стать сильнее. Жизнь наша похожа на

тельняшку, у нее есть и белая и черная полоса. Часто черная полоса, длится

очень долго и человек пытается всеми своими силами вырваться. В первую очередь,

он меняет свое окружение, и если вокруг успешные, уверенные в себе люди, значит,

и вы настроитесь на волну позитива. Изменения в лучшую сторону не заставят себя

ждать. Человек должен сказать себе: «там, в прошлом, была другая жизнь, и я был

другим, у меня сегодня нет поражений, а есть одни победы». Хватит мириться с

ролью жертвы! Нужно с честью вынести все уроки судьбы.Очень важно кто нас окружает: семья, друзья,сослуживцы - все они очень сильно влияют на нас, на наши привычки, ценности,

образ жизни. Все эти люди в той или иной мере заставят нас быть похожими на

них. Поэтому общаясь с «правильными» людьми и вы будете стремиться к этому, и

наоборот.В истории множество примеров, когда жажда знаний,личные качества человека выделяли его из своего окружения. Это Ломоносов, который

благодаря своей жажде знаний достиг вершин в науке. Наполеон, обладающий

мужеством и силой воли смог достичь вершины классовой лестницы. Каждыйчеловек может провести небольшое исследование о своем окружении. Необходимо

задать себе вопросы и правдиво на них ответить:· Тотли человек, рядом с которым я дружу?· Делаетли он для меня что то?· Чтосоветует? · Естьли польза в общении с ним?Честноответив на эти вопросы, проанализируйте, нужна ли вам такая дружба для развития

вашей личности? Если человекхочет внести положительные эмоции и изменить свою жизнь к лучшему, он должен

начать со своего окружения и круга общения. Это тяжелая задача, но вполне

осуществима, если есть желание изменить свою жизнь.