Как определить неисправность материнской платы?

Для начала давайте разберемся, какие бывают причины поломок материнских плат. Зная обстоятельства, после которых возникла неисправность, вы легче ее найдете.

1. По вине пользователей.

В результате неосторожных или неумелых действий возникают различные механические повреждения: поломки разъемов, процессорного сокета, порванные дорожки, отломанные различные детали (очень часто рядом с процессорным разъемом - при установке кулера), короткие замыкания. Часто пользователи жгут порты мыши и клавиатуры (разъем PS/2) или LPT-порт делая манипуляции подключения/отключения разъемов при включенном ПК (делать этого категорически не советую).

2. По вине других устройств.

Обычно причиной поломки является некачественный блок питания (который, отходя в другой мир, может сжечь не только материнскую плату, но и унести с собой в могилу еще половину девайсов внутри системного блока). Причиной поломки так же может стать некачественный девайс известного китайского производителя NO NAME. Бывает, и этому есть не мало примеров, что виновниками тех или иных поломок являются разработчики материнских плат (и не только), которые допускают ошибки при проектировании плат.

Для того, что бы определить, что неисправна именно материнская плата, а не что-то другое необходимо придерживаться примерно следующего алгоритма действий:

1. Отсоединяем от материнской платы клавиатуру, мышку, если есть LPT-шнур, и т.д., оставляем только сетевой кабель и монитор. Часто бывает, что из-за этих устройств вполне работоспособная материнская плата не запускается.

2. Проверяем, не «закорочена» ли кнопка RESET (перезагрузка), не замкнуты ли ее контакты. Для этого отсоединяем проводок от материнской платы (F_PANEL - RS).

3. Проверяем, не «закорочена» ли сама материнская плата на корпус – для этого ее необходимо достать из системного блока и положить на диэлектрик, например на стол.

4. Проверяем напряжение на аккумуляторе CMOS – CR 2032. Должно быть не менее 2,9 В, если меньше – менять на новый аккумулятор. Необходимо проверить ток потребления, он должен быть в пределах 3-10 мкА.

5. Обнуляем содержимое CMOS – специальным джампером ил переключателем на плате, можно просто вытащить батарейку на 1-2 мин. (делается при выключенном питании).

6. Проверяем блок питания – заменой на другой (исправный). Интересно, что если в вашем блоке питания потеряли емкость входные высоковольтные фильтры, то может сложиться впечатление, что блок питания исправный (светодиоды горят, кулеры – крутятся).

7. Оставляем на материнской плате только процессор, и динамик (спикер). Если после запуска динамик запищал, то ваша плата жива, а неисправность где-то в девайсах которые вы вытащили.

8. Начинаем вставлять устройства в следующем порядке: оперативная память – если спикер издает другой звук, значит, система идентифицировала память; затем вставляем видеокарту – проверяем, и по нарастающей – жесткий диск, дисковод гибких дисков и так далее, пока не определим неисправный узел.