Как организовать свадьбу своей мечты

Вот и настал тот день, о котором вы так долго мечтали, ваш любимый человек сделал вам предложение руки и сердца – ведь это та фраза, которую мечтает услышать каждая девушка. И вы сразу начитаете представлять как вы, самая красивая и счастливая невеста, идёте к алтарю. Ваше белоснежное платье усыпают лепестками роз, жених теряет дар речи от вашей волшебной красоты. Родители не могут сдержать слезы счастья, а подружки смотрят на вас с нескрываемой завистью.

Ведь любая девушка мечтает сделать этот день незабываемым и сразить гостей наповал.