Как открыть пекарню

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9 лет назад
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Написать интересные статьи, где максимально изложить все вопросы и ответы,связанные со спецификой организации того или иного производства. Охватить по

возможности: рынок, с чего начать, финансы, затраты и расходы, оборудование,

окупаемость, описание технологии, минимальные требования, выручка, сбыт,

применение готовых произведенных изделий. Требования к исполнителю: 

Умение формулировать мысль четко и интересно, без тошноты. Хороший словарный

запас. Грамотность. 

Умение работать с фотошопом (подбор картинок: минимум 4 шт.).

Требования к контенту и уникальности: 

Контент без размусоливания и тошноты ключевых слов. Естественный текст. Без

чрезмерного употребления взаимозаменяемых слов через запятую или "И"

а перенасыщенности ключевыми словами. Интересный текст, который хочется читать

потенциальным бизнесменампроизводственникам

95%-ая уникальность

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отходы 

Производство хлеба как открыть пекарню под ключ.docx
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