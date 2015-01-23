Как открыть пекарню

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Написать интересные статьи, где максимально изложить все вопросы и ответы,связанные со спецификой организации того или иного производства. Охватить по
возможности: рынок, с чего начать, финансы, затраты и расходы, оборудование,
окупаемость, описание технологии, минимальные требования, выручка, сбыт,
применение готовых произведенных изделий. Требования к исполнителю:
Умение формулировать мысль четко и интересно, без тошноты. Хороший словарный
запас. Грамотность.
Умение работать с фотошопом (подбор картинок: минимум 4 шт.).
Требования к контенту и уникальности:
Контент без размусоливания и тошноты ключевых слов. Естественный текст. Без
чрезмерного употребления взаимозаменяемых слов через запятую или "И"
а перенасыщенности ключевыми словами. Интересный текст, который хочется читать
потенциальным бизнесменампроизводственникам.
95%-ая уникальность
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