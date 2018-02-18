Как отличить оригинальную Zippo от подделки

Любого успешного производителя рано или поздно начнет преследовать орда товарищей, желающих нажиться на чужой славе. Именно так на рынке появляются подделки разной степени паршивости. Вот только раньше отличить подлинник от поделки было легко, а в последнее время сделать это весьма проблематично: то ли глаз замылился, то ли научились повторять ключевые нюансы максимально скрупулезно.

Возьмем легендарные зажигалки Zippo, которые выпускают вот уже 85 лет, регулярно показывая, каким должен быть идеальный безотказный продукт. Глупо полагать, что не найдутся ребята, желающие выступить эдакими Робинами Гудами, пытаясь скопировать внешность оригинала, перенеся его в массовый сегмент. С одной стороны, народ сможет щеголять с кустарной зажигалкой, выдавая ее за американскую. С другой же, знающий человек просто рассмеется при виде таких «понтов».

Зрим в корень

Начнем с маркировки, на которую обращают максимально пристальное внимание. В оригинале логотип «Zippo» на нижнем торце щеголяет языком пламени вместо точки над «i». Слева от бренда указана литера, отвечающая за месяц изготовления (A-январь, L-декабрь), справа – год. Также есть оригинальная надпись «BRADFORD. PA. MADE IN U.S.A.». Важное условие – все элементы выбиты, а не нарисованы.

Вес Zippo далеко не самый маленький. Подделки гораздо легче и частенько скрипят при сжатии. Идеально в таких случаях тактильно сравнение. Отпадет любой вопрос. И, конечно же, звук крышки при открытии. Его ни с чем не спутаешь. В компании даже запатентовали этот щелчок и смеются в лицо китайцам, пытающимся хоть как-то его воспроизвести.

Особенности конструкции

Теперь поговорим об отличиях, которые сразу на виду. Начнем с ветрозащитного экрана, который имеет по 8 симметричных отверстий с каждой стороны, а при виде сверху можно увидеть идеальный овал, на что подделки не способны.

Внутренняя часть с легкостью выходит из «чехла», но не выпадает оттуда самостоятельно. Также обратите внимание на лазерную гравировку «сердечника». Дешевые копии либо не имеют ее вовсе, либо она нарисована дешевыми чернилами. Заодно загляните внутрь корпуса в поиске войлока с надписью «LIFT TO FILL». Мало кто будет заморачиваться над такими нюансами.

Ну и цена, куда ж без этого. Оптовая цена подлинной Zippo начинается от 10 долларов за базовую модель вроде 205, 207 и 1607. В рознице она обойдется где-то в 13-15$. Если дороже, то на вас пытаются нажиться. Но главный козырь – это вечная гарантия, которую имеет каждая зажигалка. Если вы не нашли ее в коробочке – смело уходите из магазина.