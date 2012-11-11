Как получить полную компенсацию от страховой

Возмещение материального ущерба — 1 из более конфликтных эпизодов в работе со страховыми компаниями.

Всего есть 2 методики расчета убытка. Чтоб со страховой компанией реже конфликтовать, нужно в договоре указать,что выплата будет "по счету СТО". В такой ситуации помимо прочего нужно будет конкретизировать, на какой конкретно станции технического обслуживания вы желаете обслуживаться. Вариантов 3:

аккредитованная у СК

фирменная

подобранная вами