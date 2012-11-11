Как получить полную компенсацию от страховой

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Возмещение материального ущерба — 1 из более конфликтных эпизодов в работе со страховыми компаниями.
Всего есть 2 методики расчета убытка. Чтоб со страховой компанией реже конфликтовать, нужно в договоре указать,что выплата будет "по счету СТО". В такой ситуации помимо прочего нужно будет конкретизировать, на какой конкретно станции технического обслуживания вы желаете обслуживаться. Вариантов 3:
аккредитованная у СК
фирменная
подобранная вами