Как правильно подобрать одежду мужчине

На первый взгляд, одежда для мужчин кажется менее разнообразной, чем женская одежда. Меньше вариантов кроя, да и разнообразие тканей и цветовая гамма сдержаннее. Сложно сказать, так это или нет на самом деле, но одно очевидно: выбрать мужскую одежду иногда даже сложнее, чем женскую.

Чем стоит руководствоваться при выборе?