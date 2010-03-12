Как правильно подобрать одежду мужчине
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14 лет назад
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На первый взгляд, одежда для мужчин кажется менее разнообразной, чем женская одежда. Меньше вариантов кроя, да и разнообразие тканей и цветовая гамма сдержаннее. Сложно сказать, так это или нет на самом деле, но одно очевидно: выбрать мужскую одежду иногда даже сложнее, чем женскую.
Чем стоит руководствоваться при выборе?