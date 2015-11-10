Как правильно продавать

Почему одни товары продаются, а другие нет?

Об этом знают лишь специалисты по рекламе.

Когда вы хотите продать товар, то, часто не думаете о том, какой эффект произведет ваше объявление на

покупателей. Написал и ладно. Авось купят.

Такое легкомысленное отношение к тексту часто ведет к полному фиаско вашей небольшой рекламной кампании. Товар продается долго и нудно. А если когда-нибудь и купят, то, скорее всего, по заниженной цене.

Причина вялой продажи

Чаще всего причина кроется в неумении написать рекламное письмо, составленное по классическим канонам . Оказывается, создать продающий текст непросто, и это настоящее искусство. Копирайтер должен быть одновременно психологом, брокером и, если угодно, даже лошадиным барышником. Да. Вы не ослышались.

Методы и приёмы этих далеких друг от друга профессий чем-то схожи. Эти специалисты продаж находят в любой бочке с дёгтем заветную ложку с мёдом. Это метафора, но сути она не меняет.

Продающий текст пишется по правилам и формулам, которые подходят в одном случае, и, увы, бесполезны в другом.

Чтобы письмо «выстрелило» в цель и привлекло внимание потенциального покупателя, оно должно вызвать интерес с первых строк.

Шокируй триггером

С самого начала читатель должен подумать: «Боже, а ведь обращаются именно ко мне! Как автор догадался, что я в этом нуждаюсь?» Позже у него промелькнет мысль, что раньше он ничего не слышал о полезных свойствах этого товара. С удвоенным вниманием он продолжает читать дальше, и, наконец, понимает, что его дальнейшая жизнь невозможна без этого продукта.

Его дрожащая рука потянется к телефону, и он сделает первый звонок на фирму, чтобы узнать, какая дополнительная выгода его ждет

после покупки. Приобретение пробьет брешь в его бумажнике, но зато сделает этого человека счастливым. Ведь не каждый день приходится приобретать такие классные продукты.

Для того, чтобы получить такой блестящий эффект от письма, копирайтер должен перед началом творчества правильно определить приоритеты. Затем в деталях изучить надежды и желания потребителя. И лишь потом грамотно составить текст по выбранной

схеме.

Работы, конечно, много. Процесс нелегкий и творческий. Но конечный результат реально продающего письма может превзойти все

ожидания.

Грамотно составленный текст увеличивает продажи от 10% до 1000

процентов.

Когда-то Никколо Маккиавелли сказал: «Цель оправдывает средства». И он был абсолютно прав.