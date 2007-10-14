Как продлить лето?

Осень вот-вот наступит, и, к сожалению, изменить мы это не в силах. Кто-то с радостью ожидает возвращения за школьную парту или за блеклый монитор в душном офисе. Кого-то пьянит возможность поваляться в золотистой осенней листве или выпить чашку горячего шоколада в уютном кресле, наблюдя, как по стеклу упорно стучат капли дождя.

Но если вы совсем не настроены на осеннюю романтику и прощаетесь с летом со слезами на глазах, медленно пересматривая фотографии из путешествия и провожая в последний путь – то есть в дальний угол шкафа – летнюю одежду, этот материал для вас. Не спешите хандрить – лето можно продлить!..