Как сделать осанку красивой

http://fitnesdomaonline.ru/krasota/Kak-sdelat-osanku-krasivoj/

Гиподинамия - подлинный бич компьютеризированного XXI века. А от гиподинамии и рукой подать до плохой осанки, выработанной привычкой сутулиться, жадно вглядываясь в мерцающий ЖК-экран стационарного или переносного компьютера.