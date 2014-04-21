Как сделать осанку красивой

Добавлена
10 лет назад
131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://fitnesdomaonline.ru/krasota/Kak-sdelat-osanku-krasivoj/

Гиподинамия - подлинный бич компьютеризированного XXI века. А от гиподинамии и рукой подать до плохой осанки, выработанной привычкой сутулиться, жадно вглядываясь в мерцающий ЖК-экран стационарного или переносного компьютера.

145_Как сделать осанку красивой.doc
32 КБ