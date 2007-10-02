Как собрать компьютер?

Финальная сборка компьютера обычно требует меньше всего времени от общего процесса настройки компьютера. Выбор его компонентов может выполняться долгие дни, а поиск "лучшего" их продавца займет большую часть дня, тогда, как подключение компонентов и закручивание винтов не потребует у Вас больше пары часов, даже в том случае, если Вы мало знакомы с конструкцией компьютера. Любой, способный держать в руках отвёртку, способен произвести монтаж компьютера за срок, не требующий большего времени. В это же время, в случае, если что-то будет происходить не так, поиск проблемы может существенно замедлить процесс.

Реально, Вы вряд ли нанесете вред себе или аппаратуре, если будете выполнять небольшое количество элементарных мер предосторожности, и мы думаем, что эта инструкция лишит Вас потраченного времени вследствие поиска неполадок после монтажа.

Первые предостережения

Ничто так не угнетает, как неисправность компонента персонального компьютера до того, как монтаж завершен. К существенным опасностям относятся: статическое электричество, уроненные запасные части, порчи, вызванные неправильным подсоединением компонентов и царапины на проводниках печатной платы.

Статическое электричество

При случайной электростатической разрядке компонент может выйти из строя, хотя огромное число инструкций по монтажу преувеличивают эту опасность.

Реально, лишь очень малое число опытных сборщиков персональных компьютеров делают какие-нибудь особенные меры для защиты от статического электричества.

Например, в качестве меры предосторожности чаще снимайте с себя электростатический заряд, прислоняясь к огромным предметам из металла, таким как стол или корпус другого компьютера (включённого, разумеется).

Опасность электростатической разрядки резко возрастает, если у Вас есть ковровое покрытие либо очень низкая влажность в комнате.

Следовательно, ещё одной мерой защиты могут быть антистатический ковер под стулом и увлажнитель воздуха (для чрезвычайно сухих помещений).

Браслеты заземления, которые одеваются на запястье - прекрасный способ защиты, но чрезвычайно редко применяется вне заводов и производств.

Тем не менее, особо скрупулезные специалисты могут использовать подобные браслеты в целях безопасности.

Упавшие компоненты

Теоретически, этого очень легко избежать, но повреждения, оказанные во время падения, с намного большей вероятностью будут причиной порчи оборудования, чем вышеуказанное статическое электричество.

Жесткие диски частенько падают в ходе монтажа, да и иные компоненты можно легко задеть рукой и скинуть с рабочего стола.

Для того чтобы не допустить этого, просто поставьте их подальше от края стола или не доставайте их из упаковки до момента, когда Вы будете готовы к их монтажу.

Повреждения при сборке

Большому числу компонентов достаточно небольшой силы, чтобы войти в гнездо, но не всем. Поэтому при монтаже иногда возможны повреждения комплектующих. Чтобы избежать повреждений рекомендуется не применять чрезмерных сил при установке деталей.