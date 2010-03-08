Как создать сайт

О создании сайтов вы знаете только, то, что каждая уважающая себя компания должна иметь свой сайт, и то, что с помощью него можно заработать. А как же этому научиться?

Создание сайтов – это не всегда легко для новичков, но тут мы вам поможем разобраться в этом, поможем узнать с чего нужно начать.

Для начала нужно придумать в уме, либо набросать на листик, то, что вы хотите увидеть в итоге – наверное, это самая сложная задача, но без этого не получится действительно качественный сайт.

Способы создания сайтов теперь очень развиты. Вам нет необходимости познавать языки программирования и разметки.

На сегодняшний день есть несколько методов, при помощи, которых, можно создать сайт: