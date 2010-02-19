Как удержать посетителя на вашем сайте
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14 лет назад
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Когда посетитель посещает сайт, он хочет видеть то зачем пришёл. Он не должен тратить свое время на догадки, куда он попал и о чем этот сайт. Продуманная навигация сайта это очень важно.
Каждая из описанных выше ошибок, значительно снижает популярность сайта, понижает его эффективность, поэтому их следует избегать.