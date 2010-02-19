Как удержать посетителя на вашем сайте

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14 лет назад
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Когда посетитель посещает сайт, он хочет видеть то зачем пришёл. Он не должен тратить свое время на догадки, куда он попал и о чем этот сайт. Продуманная навигация сайта это очень важно.

Каждая из описанных выше ошибок, значительно снижает популярность сайта, понижает его эффективность, поэтому их следует избегать.

Как удержать посетителя на вашем сайте.doc
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