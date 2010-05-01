Как удобно и правильно обустроить детскую комнату

http://russiafaq.ru/spravochnik/Dom_byt_semja/Kak_udobno_i_pravilno_obustroit_detskuyu_komnatu.html

Детская комната – должна в первую очередь отвечать возрасту и запросам малыша, а уж только потом предпочтениям родителей и соответствию общему дизайну квартиры. Зачастую так и бывает, когда детскую оформляют так, чтобы она гармонично вливалась в общий фон квартиры. При этом родители порой больше ориентируются на собственные вкусы и законченность общего вида, чем на функциональность детской комнаты. Иногда детская не соответствует возрасту малыша, его потребностям и удобству, но полностью удовлетворяет родителей. Это основная и наиболее распространенная ошибка при оформлении и подборе мебели и аксессуаров, для комнаты ребенка. Ведь детская комната – это личная территория ребенка, а потому в первую очередь ребенок должен чувствовать себя хозяином этой территории и чувствовать себя комфортно.

Так как же оборудовать детскую – именно для ребенка?