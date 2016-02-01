Как выбирать печи для бани

Грамотныйвыбор эффективного печного оборудования для банных помещений подразумевает предварительную

ориентацию на ряд важных критериев, а точнее на объемы предполагаемых парилок. характеристики

пара, предпочтительное наличие регулируемой функции конвекции, параметры

топливника, оптимальную тепловую мощность, достаточно широкий диапазон

мощностных возможностей для регулировки. Помимо производительности, при выборе

печного оборудования необходимо учитывать такие немаловажные факторы, как базовый

материал печей, разновидность топлива, тип топки, конструктив генераторов пара.

Правильновыбранное печное оборудование для бань - это прежде всего пожаробезопасность, компактность и удобство вэксплуатации. Также печь должна иметь оптимальную мощность, чтобы можно было

качественно протопить банное помещение, а по завершению процедуры высушить

парную. Наличие упечной модели значительного динамического диапазона для необходимой регулировки

мощности важно, поскольку это обеспечивает быстрый прогрев печи и в дальнейшем стабильную

работу, при этом полностью исключив ее перегрев. Чтобы периодически использовать

различные режимы парной, следует выбирать современные модели печей с

высококачественным парогенератором и теплоаккумулятором. На текущиймомент хромистые стальные печи отличаются наиболее преимущественными

характеристиками – их конструкция чрезвычайно надежна, долговечна, продуцирует

"чистый воздух». С позициипрофессиональных экспертов, при выборе печного устройства для бани предпочтение

следует отдавать металлическому либо кирпичному варианту, поскольку именно эти

печи отличаются компактностью, быстрым и качественным прогревом парной, не

нуждаются в фундаментной конструкции, легки в монтаже и дальнейшем

обслуживании.