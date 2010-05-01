Как выбрать подержанный автомобиль?

http://russiafaq.ru/spravochnik/Lichnyj_opyt/Kak_vibrat_poderganniy_avtomobil_Iz_lichnogo_opita.html

Итак, Вы решили приобрести себе автомобиль – подержанный автомобиль. Определились с суммой, которую готовы потратить на покупку, цветом будущего автомобиля, а также его маркой и моделью. Остается подобрать наиболее подходящий вам вариант. Учитывая, что подержанные автомобили очень востребованный товар – будьте готовы к тому, что предложений окажется очень много и выбор будет совсем непрост. К тому же рынок автомобилей, бывших в эксплуатации, наводнен разного рода мошенниками – цель которых продать, как можно дороже авто, в далеко не идеальном состоянии. Потому при выборе подержанного автомобиля необходимо быть особо внимательным. При этом желательно знать нехитрые способы проверки состояния автомобиля, которые позволят избежать «развода» вас мошенниками и пользоваться ими при поиске подходящего авто.