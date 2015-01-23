Как выбрать розетку

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9 лет назад
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Требования к исполнителю: 

Знание темы. Грамотность изложения.

Требования к контенту и уникальности: 

Информации в статье должна быть достаточной для того, чтобы неспециалист мог

подобрать для себя эл. Розетку. 

То есть, надо расписать какие виды розеток бывают. Что представлено на рынке.

Различия по цене, функциональности и т.д. Зависимость от установки,использования. 

Статья должна быть наполнена конкретной информацией. Текст должен быть хорошо

структурирован, разбит на абзацы и подзаголовки. Не надо писать длинные и

бессмысленные вступления. 

Фотографии приветствуются.

Модерация строгая. Если вы плохо разбираетесь в теме не берите этот заказ. 

Если есть вопросы задавайте. 

З.ы. Если вы можете и имеете желания писать статьи по теме электрика

отпишитесь, пожалуйста, в комментариях.

Как выбрать розетку.docx
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