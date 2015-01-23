Как выбрать розетку

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю:
Знание темы. Грамотность изложения.
Требования к контенту и уникальности:
Информации в статье должна быть достаточной для того, чтобы неспециалист мог
подобрать для себя эл. Розетку.
То есть, надо расписать какие виды розеток бывают. Что представлено на рынке.
Различия по цене, функциональности и т.д. Зависимость от установки,использования.
Статья должна быть наполнена конкретной информацией. Текст должен быть хорошо
структурирован, разбит на абзацы и подзаголовки. Не надо писать длинные и
бессмысленные вступления.
Фотографии приветствуются.
Модерация строгая. Если вы плохо разбираетесь в теме не берите этот заказ.
Если есть вопросы задавайте.
З.ы. Если вы можете и имеете желания писать статьи по теме электрика
отпишитесь, пожалуйста, в комментариях.