Как выбрать шубу из натурального меха?

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2 месяца назад
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Решили обновить к зиме гардероб? Значит, наверняка задумались, какая покупка будет идеальной.

Прочтите ниже, 

  • от чего зависит цена;

  • о теплозащитных свойствах и долговечности меха;

  • о способах пошива изделий.

Вы быстро сумеете сделать выбор  