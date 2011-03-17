Как выбрать свой первый мотоцикл

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Начинающему очень трудно сориентироваться во всем разнообразии типов и моделей мотоциклов.
Данный материал предназначен для новичков - что-то вроде вводной. Существующие модели
мотоциклов можно разделить на условные группы: классика, туристические,
чопперы, спортивные, кроссовые мотоциклы, эндуро и др.
Конечно,каждая новая модель появившаяся на рынке может привнести что-то свое в каждый
из классов, и большинство неопытных покупателей выбирает себе мотоцикл по
принципу “нравится - не нравится”. Но, иногда незнание типов мотоциклов может
привести к неприятной ситуации: например, приобретая мотоцикл для отдыха, Вы
можете ошибиться в выборе модели и стать обладателем совершенно неудобного для
вас мотоцикла, по своим качествам очень сильно отличающегося от того, что Вы
хотели.
К сведению, одних только двигателей различных конфигураций для каждого класса
предлагается по два-три, и каждый из них, независимо от мощности и рабочего
объема, имеет свои недостатки и преимущества. Но, пожалуй, не будем сразу
пугать… начнем с описания типов мотоциклов: