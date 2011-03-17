Как выбрать свой первый мотоцикл

http://sait-inform.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27:2011-03-22-07-24-59&catid=1:2011-03-17-11-05-51&Itemid=2

Начинающему очень трудно сориентироваться во всем разнообразии типов и моделей мотоциклов.

Данный материал предназначен для новичков - что-то вроде вводной. Существующие модели

мотоциклов можно разделить на условные группы: классика, туристические,

чопперы, спортивные, кроссовые мотоциклы, эндуро и др.

Конечно,каждая новая модель появившаяся на рынке может привнести что-то свое в каждый

из классов, и большинство неопытных покупателей выбирает себе мотоцикл по

принципу “нравится - не нравится”. Но, иногда незнание типов мотоциклов может

привести к неприятной ситуации: например, приобретая мотоцикл для отдыха, Вы

можете ошибиться в выборе модели и стать обладателем совершенно неудобного для

вас мотоцикла, по своим качествам очень сильно отличающегося от того, что Вы

хотели.

К сведению, одних только двигателей различных конфигураций для каждого класса

предлагается по два-три, и каждый из них, независимо от мощности и рабочего

объема, имеет свои недостатки и преимущества. Но, пожалуй, не будем сразу

пугать… начнем с описания типов мотоциклов: