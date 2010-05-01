Как вырастить и собрать урожай картофеля

http://russiafaq.ru/spravochnik/Dacha_uchastok/Kak_virastit_i_sobrat_urogay_kartofelya_na_svoem_ogorode.html

Весна – это начало дачной активности, это пора которую с нетерпением и трепетом ожидают заядлые огородники и дачники. Многие владельцы дачных участков, едва дождавшись первого тепла, едут на свои дачи, погреться на первом весеннем солнце, отдохнуть и просто побыть поближе к природе. Но для настоящего дачника, приход весны означает только одно – время подготовки участка к высадке овощных культур. Если вы опытный огородник, с многолетним стажем, то естественно у вас не возникает вопросов – что, когда и как сажать на даче или огороде. Но если вы недавно стали обладателем дачного участка или приобрели себе домик в деревне, к которому непременно прилагается огород, то несколько советов по ведению огорода, вам не помешают.

Что сажать на огороде, в первую очередь?

Перво-наперво, нужно определиться, что вы хотите получать от своего огорода и, какие усилия готовы прикладывать? Если вы твердо решили посвятить летний сезон работе на свежем воздухе и вам явно недостаточно пары цветочных клумб под окнами, то самое время приступать к работе. Хорошая работа должна приносить, хороший результат, а при правильном подходе и прибыль. Даже если урожая, выращенного собственными силами, на своем огороде, хватит лишь для собственного потребления – можете считать, что прибыль уже получена. Ведь собранный урожай избавит вас от необходимости покупать те продукты, которые вы вырастили на своем огороде. Осталось дело за малым – решить, что нужно сажать и как, это делать?