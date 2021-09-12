Как Запад полюбил Японию

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2 года назад
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В 19-20 веках среди западных интеллектуалов появилась мода на японскую культуру. Три истории: как импрессионисты вдохновлялись японскими гравюрами, чему голливудских режиссёров научил самый таинственный восточный режиссёр Ясудзиро Одзу, как поэты-битники практиковали буддизм.

Опубликовано в журнале Нож:

https://knife.media/west-japan/

Импрессионисты-гравюристы и битники-буддисты. Как западные интеллектуалы полюбили Японию.docx
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